Transportistas escolares rurales de la provincia en “situación crítica”

Son 110 las empresas familiares que trabajan en el traslado de chicos de zonas rurales a escuelas, pero ante la pandemia no trabajan y tampoco reciben ningún subsidio. El transportista rural Jorge Luhmann, explicó que solicitan “nos adelanten montos al trabajo que tenemos que hacer, porque no queremos quebrar, estamos vendiendo pertenencias particulares porque no podemos comer”, aseveró. En este sentido aclaró que no reciben ningún monto al no estar trabajando y tampoco son contemplados por créditos. “Es critica nuestra situación” porque el gobierno no les da respuesta y no saben cuándo volverán a trabajar.

