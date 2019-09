Transmissão especial do LRA36 a partir da Antártida

Sábado 21 de setembro foi um dia especial para a emissora argentina LRA36, e não apenas porque começou mais uma primavera!

Nesse di a foi realizada uma emissão especial da Rádio Nacional Arcangel San Gabriel LRA36. A iniciativa teve grande repercussão entre a comunidade antártica, como também entre ouvintes, dexistas e radioamadores.

As responsáveis pelo programa foram as apresentadoras Carina Muñoz, Sabrina Alaniz, Beatriz Costilla, e José Calpanchay na operação técnica.

Na freqüência de 15476 khz, faixa de 19 metros, com um equipamento transmissor Collins de uma potência inferior a 1 kilowatt, pertencente ao Exército Argentino, o programa especial foi ouvido com muito bom sinal na América Latina, recebendo relatórios de recepção de lugares bem distantes, como a Itália e a Islândia.

O programa especial foi feito ao vivo, às 13 UTC, com uma repetição às 16 UTC. Na plataforma de vídeo de YouTube é possível encontrar “filmagens” dos ouvintes feitas por diferentes fãs.

Durante a transmissão houve tempo para uma reflexão sobre a presença dessa emissora antártica na conferência HFCC, realizada recentemente em Buenos Aires, e uma breve apresentação das características da estação e do papel de quem a realiza.

Também foi mencionado o grande número de radioamadores que se comunicaram através dos diferentes canais de contato, informando a recepção do programa de diferentes partes do mundo. Aqueles que o fizeram através de um áudio foram reproduzidos no ar.

Chegaram mensagens do Brasil, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, entre outros países, e, claro, de todos os cantos da Argentina.

Em um único fim de semana, o e-mail lra36@hotmail.com recebeu 260 correios, quando a média mensal é geralmente não superior a 10 ou 12 mensagens.

Um QSL eletrônico especial confirma os relatórios de recepção corretos.

A protagonista da edição especial foi a descrição feita pelas apresentadoras da LRA36 sobre as particularidades da paisagem, do clima e do calendário que se vive na Antártida.

No próximo domingo 20 de outubro, a LRA36 celebra o seu 40º aniversário e, para comemorar, serão realizadas diferentes atividades que iremos anunciando nas emissões da RAE Argentina ao Mundo.

Para mais informações sobre a LRA36, acesse nosso site www.rae.com.ar

