“Trance”: la vida de Alan Pauls como lector

En una nueva emisión de Vidas Prestadas, Hinde Pomeraniec dialoga con el escritor y crítico literario Alan Pauls. En una extensa entrevista, el periodista habla sobre sus referentes y presenta su último libro Trance, donde recorre su vida como lector.

“Me resultaba muy difícil reconstruir una especie de trayectoria lineal, contar mi vida como lector. En cambio, lo que se me aparecían eran pedazos de cosas muy dispersas”

“No me interesan los escritores patoteros, no me interesa ese mito de escritor, muy cortado por ciertas pasiones argentinas como el resentimiento y la venganza”