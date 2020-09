Trabajos de bacheo y mantenimiento de calles en Resistencia

En diálogo con Javier Vera de Radio Nacional, el subsecretario de Infraestructura y Equipamiento Urbano, de la Municipalidad de Resistencia, Marcos Pereyra, detalló los trabajos que están realizando: “tenemos dos planes, uno de bacheo en diferentes barrios de Resistencia, y otro de mantenimiento de calles no pavimentadas en el área del Gran Resistencia”, señaló.

“Las calles están deterioradas y priorizamos trabajar en aquellas en las que existe mayor circulación. Por suerte no tenemos grandes lluvias y eso ayuda para los trabajos, especialmente en las arterias por donde transitan los colectivos. También lo hacemos con los desagues que muchas veces están totalmente obstruidos, y es por eso que solicitamos a los vecinos que no arrojen basura y la depositen en los lugares habilitados. Todo eso nos va a permitir que cuando llegue la época de lluvias, no se produzcan inundaciones”, afirmó.