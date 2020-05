Trabajo no registrado y subordinación económica

Leonardo Bermejo, abogado laboralista, informó en Mañanas de Sol sobre el “trabajo no registrado” y las condiciones en que se cumplen esta labor. “Se trata de una relación laboral clandestina que no figura ante los organismo sindicales ni previsionales a cambio de una suma de dinero”. El especialista explicó que prevalece una “subordinación económica, donde las partes no están en situación de igualdad”.

Bermejo también aseguró que el período de prueba es falso, pues la obligación de registración debe regir desde el primer día. El trabajador que sufre estas condiciones debe demandar estas condiciones contando con la carga de la prueba, que se basa es la colaboración de testigos.

Escuchá el informe completo: