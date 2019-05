Trabajan en la reactivación del proyecto minero Hierro Indio

“Hemos hecho las evaluaciones técnicas y se ha trabajado con muchísima responsabilidad”- expresó el Subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, al explicar el proyecto de reapertura de la mina.

El funcionario recordó se trata de “una mina bastante antigua que fue explotada durante muchos años para extracción de hierro de alta calidad que se utilizó durante mucho tiempo para mejorar la calidad de los aceros producidos en otras acerías de Argentina.”

La mina, luego fue cerrada, y hace un tiempo se analizó la reapertura. Tras mejorar los estudios de impacto ambiental de acuerdo a las exigencias de la ley 7722 y teniendo en cuenta que “es un proyecto de muy bajo impacto ambiental, que no usa mucha agua para el procesamiento del mineral y no utiliza ninguno de los químicos que se encuentran prohibidos por la ley 7722”-comentó el funcionario. No obstante, la legislatura aún debe aprobar el estudio de impacto ambiental (DIA).

Guiñazú expresó optimismo respecto de la aprobación porque “en los últimos 2 a 3 años hemos logrado que por lo menos este tipo de debate tenga un grado de racionalidad”-dijo entre otros conceptos y consideró que tras analizar el proyecto “no cabe un rechazo ideológico”- señaló y lamentó que la ley (art. 3) obligue a hacer un “juicio político sobre algo que tendría que tener una evaluación estrictamente técnica.”