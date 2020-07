Trabajadores siguen sin cobrar salarios en la Productora Entre Medios SA

Trabajadores de la productora Entre Medios SA de la capital provincial, no perciben la totalidad de su salario hace tres meses. Sólo se les abona el ATP del Gobierno Nacional, se les adeuda el aguinaldo como también el incremento salarial de 2019. “La empresa no entiende que tiene que pagar los sueldos”, expresó el secretario General del Sindicato de Televisión de Entre Ríos (SATSAID), Adrián Peserico. En la jornada del jueves los trabajadores habían determinado un paro con asistencia al lugar, pero los dueños de la empresa les informaron que habría despidos en caso de concretar la medida de fuerza. Peserico, indicó que no han sido recibidos para poder dialogar al respecto y buscar conjuntamente una solución al conflicto. Por último, Peserico indicó que se concretó la presentación y el reclamo correspondiente a la Secretaría de Trabajo de la Provincia, y además se evalúa realizar una movilización para la próxima semana.

En otro sentido, se refirió a la situación de Canal 9 Litoral, donde los trabajadores también llevaron adelante medidas de fuerza, reclamando el pago correcto del salario. Peserico, mencionó que se desarrolló una audiencia en Trabajo y acordaron abonar el resto del aguinaldo los primeros días de agosto. “Si pagan el aguinaldo, el conflicto estaría solucionado”, cerró.