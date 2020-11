Trabajadores municipales analizan en asamblea propuesta del Ejecutivo

En el marco del conflicto que lleva varios días y que afecta, entre otras prestaciones, la recolección de los residuos domiciliarios; los trabajadores municipales analizarán este jueves en asamblea la propuesta que le hizo llegar el Ejecutivo vinculada a pago de montos adeudados por horas extras y otros ítems como viáticos e indumentaria.

En diálogo con Esteban Ramella en el programa Tampoco es para tanto, Federico Riquelme, integrante de la Junta Interna de ATE, sostuvo que lo que presentaron no tiene nada que ver con una propuesta salarial, sino con compromisos asumidos por el Ejeuctivo con anterioridad y que no incluyen a la totalidad de la planta municipal.

“Nos hemos reunido infinidad de veces desde antes de la pandemia, se acordó un incremento por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que no se cumplió, lo mismo que una mesa paritaria propia para ver que ítems se podrían ingresar al básico ya que el salario del trabajador municipal viene sufriendo una pérdida importante por la inflación y el aumento de los servicios en la ciudad”, manifestó.

Agregó que “pretendíamos otro tipo de diálogo cuando se inició la conciliación obligatoria porque decían que la provincia estaba elaborando el presupuesto con los aportes que les harán a los municipios; pero nosotros entendemos que es mas un posicionamiento político que la búsqueda de un acuerdo ya que si hay plata para ofrecer en concepto de indumentaria, horas extras, viáticos, etc., son solo para un sector y no la totalidad de la planta que no percibe estos beneficios”.