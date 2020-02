Trabajadores del subte piden retirar los trenes con asbesto

El secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro de Metrodelegados, Beto Pianelli, dijo que el Gobierno porteño debe convocar “inmediatamente” a licitación para la compra de nuevos trenes y retirar los que quedan en circulación con asbesto. Asimismo, denunció que ya hay trabajadores que sufren las consecuencias de estar expuestos a este mineral.

En diálogo con la Radio Pública, Pianelli aclaró que los útlimos trenes que compró el ejecutivo porteño no están en circulación, sino que se trata de trenes de más de 80 años. “Es imposible sacarlos de circulación porque se pararía el servicio”, indicó.

“El Gobierno de la Ciudad reconoció que hay asbesto en la línea E, D, C; hay un reconocimiento de la realidad que nosotros veníamos diciendo desde hace dos años, pero ahora hay que ver de qué manera se saca”, explicó Pianelli. Y acusó al ejecutivo de “dar vueltas para no resolver el problema de fondo”.

En este marco, los gremios pusieron el 1° de marzo como fecha límite para llamar a licitación y advirtieron que, en caso de no tener respuesta, tomarán medidas de fuerza. “Si el 1° de marzo no hay solución, nosotros vamos a pensar un plan de acción para exigirle al Gobierno que lo haga. Esperemos no llegar a eso, que reflexionen”, afirmó.

“Si son sensatos deberían hacer lo que corresponde. La Ciudad de Buenos Aire no puede aludir que no tiene plata para comprar trenes, no estamos hablando de una ciudad pobre, estamos hablando del mayor presupuesto de la Argentina en proporción”, preciso.