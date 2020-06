Trabajadores del hospital local reclaman por el bono y salario

Trabajadores autoconvocados del Hospital Urquiza se comunicaron con LT11 para denunciar que no han cobrado el bono que el presidente de la nación anunció y prometió desde el mes de abril, también reclaman una urgente recomposición salarial y que no hay insumos de higiene y seguridad laboral suficientes. Explicaron que debieron salir a los medios de comunicación porque las conducciones sindicales y el Estado no les dan respuestas.

En representación de los trabajadores, José Caire, indicó que “no hay un dialogo con el sector político o gremial que nos informe, nadie nos sabe decir nada”, espetó.

“El bono de 20 mil pesos que se prometió en abril en cuatro cuotas de cinco mil aún no ha sido abonado, y aunque es insuficiente, ayudaría a las familias”, dijo Caire. “Nos sentimos abandonados por las conducciones gremiales y el Estado”, remarcó.

“Por ello decidimos autoconvocarnos”, explicaron los trabajadores para asi poder “llegar a los medios y que la comunidad se entere cómo estamos trabajando”.

Con respecto a los insumos, Caire, contó que se están racionando los implementes de seguirdad e higiene, no hay para todos”, aclaró; y detalló que gran parte del personal no profesional, auxiliar, mucamos y de servicios generales no cuentan con ese equipamiento porque el que hay se destina a médicos y enfermeros. Los autoconvocados recordaron que ellos también están en contacto muy estrecho con los pacientes.

Sobre la situación salarial informaron que “es muy poco lo que se cobra” y que “para no pasar hambre los trabajadores tienen que trabajar en dos o tres lugares a la vez”. “Vamos a ganar cada vez menos porque las conducciones gremiales no han luchado para que se abra la paritaria, se congelaron los sueldos, las cosas como mínimo han subido cinco veces más desde que comenzó la pandemia”, subrayó. “Si las conducciones gremiales no han logran nada, a fin de año esto va a ser caótico”, finalizó Caire.

