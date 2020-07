Trabajadores de salud reclaman reconocimiento del gobierno

“Pertenezco al centro de salud de Villa libertad, y a través de nuestro gremio, la Unión del Personal Civil de la Provincia ( UPCP), estamos de paro en reclamo de una actualización salarial y la inclusión de nuestro personal al bono nacional. Nos sentimos discriminados porque todo el equipo de salud está al frente de trabajo de la pandemia y sólo 4347 compañeros de un total de 11.600 en toda la provincia, recibieron el bono”, dijo a María Blanca de la Riega, de Radio Nacional Resistencia, la obstetra del Centro de Salud que funciona en Villa Libertad, Biviana Escobar.

“Nuestros equipos están reducidos porque muchos integrantes no pueden trabajar por diferentes razones y eso significa un recargo en las tareas. Desde el primer día de la pandemia estamos en la primera línea, no pusimos excusas, recibimos donaciones por parte de mucha gente para poder tener los elementos de seguridad y hoy mismo, no tenemos todo lo necesario. Ahora es un ‘boom’ la colaboración con sectores evangélicos para la aplicación del Plan Detectar y se olvidaron de nosotros, que trabajamos desde el primer día”, reclamó.

La profesional efectuó un especial agradecimiento a los pacientes y a los vecinos “que siempre, y más ahora en este tiempo, nos ayudan en forma permanente”, remarcó.