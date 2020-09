Trabajadores de la sanidad reclaman mejores condiciones y más cuidados

Conversamos en “La Juntada” de Ricardo Tolaba, con Liliana Paredes, enfermera del Hospital Jorge Uro de La Quiaca que detalló las dificultades que están teniendo y el porqué de la jornada de protesta que llevaron a cabo: “pedimos el reconocimiento de enfermería como una actividad insalubre porque hay personas que tienen más de 30 años de servicio y por la edad no pueden jubilarse y nosotros queríamos que se les reconozca los años de servicio sin importar la edad también pedíamos el salario justo y digno que realmente nos alcance para lo que es una canasta básica. También pedimos el reconocimiento de enfermería como profesión, porque la verdad que nosotros estudiamos. En el caso mío soy licenciada, hice la carrera universitaria, y a mí no se me reconoce como profesional y así pasa con muchos de mis compañeros los enfermeros también son profesionales que se han recibido algunos en la universidad algunos en escuelas terciarias.

COVID. “En cuanto a los enfermeros que contraen Covid, les dan 10 días, que se justifica con el certificado por Covid en algunos casos se les ha prolongado un poco más por el tema del estado de salud en el que se encontraban, pero no más de 14 días.

Yo diría que la persona que contrae Covid hasta no recuperarse el 100% no estaría en condiciones de alta, viendo las complicaciones que tenga después, las secuelas que va dejando quizás no en todas las personas sea igual, hay compañeros que quizá la pasaron asintomático y en diez días estaban en condiciones de volver a trabajar, pero quizás otros compañeros necesitaban más tiempo para recuperarse”.

RECLAMOS. “Tuvimos la adhesión de personal antiguo en el hospital con más de 30 años de servicio, también del personal que recién ingresa del SAME, personal que tiene hasta 10 años de antigüedad o algunas menos y estuvieron también participando con nosotros personal de servicio y personal administrativo.

Nosotros siempre estuvimos sumisos, callados nunca nos manifestamos fueron muy pocas las veces que se convocó a una marcha y esta vez como era a nivel nacional, por eso decidimos que íbamos a participar.

Los gremios nos convocan muy pocas veces, fue muy poca la convocatoria que nos hicieron.

De esta concentración era únicamente personal de enfermería en la mayoría y personal de servicio, choferes”.

SALARIOS. “Hasta el momento algunos enfermeros no han recibido ninguna remuneración de su trabajo desde el día que empezaron, inclusive los chicos del SAME que desde que ellos están trabajando, no han recibido ninguno de sus sueldos correspondientes.

Volveríamos a manifestarnos porque lo que hicimos fue de manera pacífica sin molestar a nadie o incomodar a nadie y esperamos que si nos llegaríamos a convocar nuevamente tengamos más apoyo del resto de nuestros compañeros porque esta lucha no es únicamente de personal de enfermería, esta lucha es por todos los que estamos trabajando en la salud”.