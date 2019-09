Trabajadores de Emilio Luque tildaron de ‘cómplice’ al gremio de SEOC

Trabajadores de Emilio Luque se movilizaron hoy a la sede del gremio de SEOC, para reclamar que el sindicato no toma una parte activa en el conflicto con el empresario dueño de la cadena de supermercados, que adeuda sueldos y que mantiene cerrados los supermercados, sin dar señales sobre lo que ocurrirá con ellos. “Queremos soluciones, estamos hartos de tantas mentiras del señor Emilio Luque. Hoy hubo una reunión en la Secretaría de Trabajo y la pasó para mañana. El viernes tenía que firmar unos cheques y no lo hizo. Lamentablemente no tenemos el apoyo del gremio (SEOC). Hacemos un sacrificio grande para comer, no tenemos para pagar la luz, el agua, gas y los chicos que van a la escuela. Esta situación no da para más”, se quejó Carlos, uno de los trabajadores damnificados. Foto: @jdanylu