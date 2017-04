Trabajadores de El Diario invitan a su feria americana

Paola Ponroy, periodista de El Diario de Paraná, contó que este martes 25 de 10 a 18 se desarrollará la feria americana La Leonor. El emprendimiento surge como nueva medida de reclamo por parte de los trabajadores, quienes hace más de dos años cobran el sueldo de forma desdoblada y han percibido el salario hasta en cinco cuotas. “Hay compañeros que la están pasando mal”.

En diálogo con Hora libre, Ponroy contó que la situación laboral en El Diario de Paraná es muy compleja. Hace dos años vienen reclamando la regularización del pago del salario, que perciben de forma desdoblada y han llegado a recibir su pago hasta en cinco cuotas. Este es uno de los motivos, por los cuales decidieron organizar una feria americana, tras llegar a la conclusión que con las asambleas que se desarrollaban no se obtenían respuestas.

Las donaciones ya las tienen y la feria se desarrollará este martes de 10 a 18 en el hall de El Diario, situado sobre calles Urquiza y Buenos Aires. También se prevé organizar una olla popular y “compartirla con todos”, señaló la comunicadora. “La idea es recaudar fondos porque hay compañeros que las están pasando muy mal, no pueden pagar el alquiler, les han cortado la obra social porque la empresa no realiza los aportes, hasta no pueden llegar a trabajar porque no tienen plata para pagar la nafta o no pueden cargar la tarjeta de colectivos”, señaló Ponroy quien aseguró que “el desgaste es continuo”.

Por último, Ponroy manifestó: “La sensación es tremenda porque van pasando los meses y uno dice, bueno no creo que el mes próximo estemos peor, y a la altura del mes que estamos todavía nos adeudan el 50 por ciento del sueldo”, indicó y en este sentido dijo: “Parece una frase hecha, pero es muy desgastante y humillante trabajar en una empresa donde uno sabe que negocia con empresarios que son ricos, con empresarios que son millonarios y donde todos nosotros somos laburantes, con un sueldo que ni siquiera cobrándolo íntegramente termina siendo digno, así que está más que justificada esta propuesta y esta medida que vamos a implementar”, finalizó.