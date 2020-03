Trabajadores autoconvocados de catering solicitan ayuda económica

Un grupo de propietarios autoconvocados de cataring se reunieron para plantear que desde el gobierno provincial o desde la ciudad, se de la posibilidad de una ayuda económica, ante la imposibilidad de poder trabajar por el aislamiento social obligatorio. “No pedimos que sea un subsidio, sino algo que podamos devolver porque somos gente de trabajo”, señaló Juan Carlos Ortega, propietario de un servicio de lunch en Paraná. “Si yo no trabajo no genero ingresos, por esos mis empleados no están cobrando en este momento”, afirmó.