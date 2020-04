Capacitaron a personal de maestranza y celadoras de la Municipalidad

MSe capacitó a personal de maestranza y celadoras del Campus Municipal y a personal de maestranza de la municipalidad de Zapala.

La iniciativa surgió de las reuniones que se realizan en el marco del comité de emergencia, del trabajo interinstitucional y de la necesidad que planteó la municipalidad de Zapala de realizar capacitaciones al sector de maestranza para preparar lugares de internación alternativos al domicilio en aquellas personas que no requieran internación en el hospital, así lo informó a radio Nacional la Dra. Carla Rojas Jefa del Área Programa del Hospital Zapala y capacitadora. Por otra parte consideró que con esta instancia de formación se garantiza una tarea segura y se minimizan los riesgos de contagio.

Se prevé que el Campus municipal actuará como lugar de aislamiento domiciliario: “Los pacientes que no tengan criterios de ingresar al hospital ya sea porque no tienen factores de riesgo, son menores de sesenta años, no necesitan tratamiento especifico, estén cursando una enfermedad de carácter leve, pueden permanecer en su domicilio pero no siempre están dadas las condiciones, para que eso suceda, están estos lugares de aislamientos alternativos al domicilio, allí los cuidadores serán el personal de maestranza del municipio y también habrá voluntarios”, aclaró Rojas

Imágenes (Facebook Municipalidad de Zapala)