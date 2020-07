Torres: “antes de la pandemia existía discriminación en la música”

La consagrada cantante folclórica y guitarrista, Tania Torres, planteó que aun cuando se aprobó la Ley N° 27.539 de Cupo Femenino y Acceso a Artistas Mujeres a Eventos Musicales, que garantiza un cupo del 30 por ciento a féminas en grillas de eventos con un mínimo de tres artistas o bandas “hubo escenarios en la región o el Noroeste, donde a las chicas directamente no las convocaban y una veía las carteleras y eran todos grupos conformados por hombres, hasta hace un par de meses, estando la ley, eran todos hombres, ninguna mujer”.

La artista destacó que en Formosa, la situación es distinta: “acá en la provincia no hay tanto problema, cuando vine a vivir a Formosa, hace 7 años, desde un primer momento me dieron lugar en un festival nacional, el Frutar y en la Fiesta del Pomelo, está más asimilado que las mujeres participen de los escenarios”.

Torres consideró que esto es responsabilidad de los organizadores más que de los propios artistas, siendo que generalmente las mujeres son las que aportan innovaciones a la música, citando ejemplos como Mercedes Sosa o Teresa Parodi.

“Una compositora chamamecera de Corrientes me contó que antes, para publicar una canción, las chicas, cuando firmaban el autor ponían el nombre de un tipo porque si no, no les querían pasar las canciones, que son muy conocidas, y que las hicieron mujeres”, lamentó.

En ese sentido, citó los trabajos documentales de Susi De Pompert o Gicela Méndez Ribeiro, acerca de estas injusticias históricas y culturales de nuestra región.

Tania Torres informó además que el próximo sábado 1 de agosto, a las 20 horas brindará un show vía Streaming, al cual se puede acceder informándose en las páginas de sus redes sociales, como Facebook o Instagram.