Tomasini: “Falta determinar el móvil por el cual se realizó este crimen”

Ayer previo a la audiencia de revisión, familiares y vecinos se movilizaron por la ciudad, no solo acompañando a la familia de Facundo Guiñez (29), asesinado el viernes pasado a la madrugada sino también solicitando que se esclarezca este hecho.

Pablo Tomasini abogado querellante y representante de la familia Guiñez, contó a La Mañana Nacional que el caso está bastante esclarecido, pero aclaró que para determinar el móvil del hecho, habrá que realizar muchas entrevistas: “estamos analizando la autopsia, lo que está claro es que fue un tiro por la espalda, si bien hubieron dos disparos, solo uno impactó, ingresa y sale, no se encontró el plomo, si los casquillos, esto hace suponer que no cayó en el mismo momento en que le pegaron el balazo, logró caminar un tiempo, quedó tirado boca abajo hasta que lo encontraron, no se sabe cuanto tiempo agonizó, si está certificado que los disparos fueron entre las 01:30 y 02: 00 hs am”, dijo.

“Lo que mas llama la atención es que un disparo directo de un policía, hacia la humanidad de alguien, sabe que puede producir un daño fatal, no estamos hablando de un policía que intentó disuadir a alguien y tiró tiros al aire, directamentemente disparó, con lo cual hay una alevosía en dejar pasar la situación eventualmente, no fijarse qué había pasado con esa persona, por eso decimos que claramente hay un intento de hacerse el distraído”, “hay un intento serio de evadir la acción judicial por parte del acusado”, Tomasini dijo que a fin de mes pedirán la prorroga a la prisión preventiva y plantearan la posibilidad de un peligro de fuga.