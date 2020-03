Tomás Lipán, el alma del Carnaval en Folklórica 98.7

Tomás Lipan, invitado por Oscar “Cholo” Gómez Castañón recordó los carnavales en Purmamarca durante su infancia, una región relativamente aislada en esa época, no había sikus, charangos, no se cantaban huaynos, sino cuecas, zambas, no habían recibido influencia del altiplano, recibían el acervo musical de Cuyo. “Mi padre fue el fundador de la primera banda de sikuris en 1957, tampoco teníamos la cultura del entierro del carnaval”.

Se presentará el sábado 14 de marzo a las 21 hs. en El club Ateneo Popular, Calle 39 entre 115 y 116 en La Plata, provincia de Buenos Aires.