Tolosa Paz: “Trabajamos sobre lo urgente porque venimos de tierra arrasada”

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, se refirió a la muerte por deshidratación de los tres niños wichis en Salta y criticó a Miguel Ángel Pichetto, quien dijo ayer que “el hambre famélico en Argentina es una exageración de los curas”. En ese sentido, Tolosa Paz afirmó: “Pichetto no está en lo cierto y prefiere negar la realidad para no cargar responsabilidades sobre el gobierno de Mauricio Macri”.

En Verano 2020, lamentó que en la gestión anterior no existiera un gabinete que trabajara de manera articulada y sostuvo que el Gobierno trabaja “sobre lo urgente y prioriza aquello que no puede esperar más” porque “venimos de tierra arrasada”. “Ya lo dijo el Presidente desde el primer día que habló, el primer derecho a la alimentación es el agua potable y segura, dando cuenta de un drama que antes no estaba en la agenda pública”, afirmó.