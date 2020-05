Todas y todos los trabajadores defendemos y cuidamos la Escuela Pública

Después de casi dos meses en el que las escuelas han trabajado sin ninguna definición del CPE, se impuso unilateralmente desde el Poder Ejecutivo la Res. 230/20 que, lejos de ayudar, obliga a sostener prácticas pedagógicas sin los recursos necesarios.

Por eso, desde #aten, RECHAZAMOS la Resolución 230/20:

– Porque NO hay continuidad pedagógica real y efectiva sin la completa cobertura de horas y cargos vacantes.

– Porque NO garantiza el acceso y distribución de materiales (digitales o en formato papel) para la totalidad de las escuelas de la provincia.

– Porque profundiza las desigualdades materiales de las familias al no contemplar la diversidad de realidades socio-económicas en que se encuentran.

– Porque es la decisión política del gobierno provincial de SUBEJECUTAR presupuesto cuyo destino debe ser el Derecho Social a la Educación.

En este sentido, #aten invita a todxs lxs compañerxs a interpelar los sentidos de la Educación Pública en estos tiempos de Pandemia y a pensar formas otras de construir los vínculos pedagógicos.

Para ello, desde las distintas secretarías de #atenProvincial en coordinación con las seccionales se han elaborado Documentos para los niveles INICIAL, PRIMARIO, MEDIO Y MODALIDAD DE ADULTXS que, esperamos, sirvan para pensar y repensar lo hasta aquí recorrido y lo que queda por delante. Las preguntas que todxs nos hacemos pueden ayudar a debatir y construir, colectivamente, nuevas miradas sobre la tarea de educar en tiempos de Pandemia.

#aten siempre apuesta por las Pedagogías desde el Trabajo Docente!

✅DOCUMENTO NIVEL INICIAL

https://drive.google.com/open?id=1iiYt1pRxJFJrH38EH533Jgvan-_9cXT1

✅DOCUMENTO NIVEL PRIMARIO

https://drive.google.com/open?id=1PRvbfgRfII4iNd_9zbUnmVWwe9BqlomR

✅DOCUMENTO NIVEL MEDIO

https://drive.google.com/open?id=10ssnkD1hhHlhgHXxN77TSUeseSubzW2u

✅DOCUMENTO MODALIDAD ADULTXS Y FORMACIÓN PROFESIONAL

https://drive.google.com/open?id=1lLDxV8KCZH8_Ob06lQnEjOJt59gzHdH2

Así lo informa, Mariaisabel Granda, vocal por rama media en el Consejo Provincial de Educación, al Regreso Informativo de la tarde…