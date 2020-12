“Todas las vacunas reducen un porcentaje de efectividad en adultos mayores”

La eficacia de la vacuna rusa Sputnik V estuvo en el eje de la polémica en estas horas, ya que habrían explicado que no sería tan alta en personas mayores de 65 años.

Sin embargo, el jefe del servicio de Infectología del Hospital Padilla, Gustavo Costilla Campero, señaló que todas las vacunas reducen un porcentaje de su efectividad en personas mayores a 60 años. “Mi impresión es que no va a haber diferencia entre tolerancia y seguridad. En lo que sí puede haber diferencia es en eficacia de anticuerpos, ya que conocemos que la inmunidad que puede tener una persona mayor de 60 años, sobre todo al recibir vacunas, no es la misma que otra persona de menos edad. Esto está sucediendo igual que con la vacuna de la gripe, que si se la aplica una persona de 40 años, va a tener una respuesta de eficacia buena, encima del 90%. En las personas mayores de 65 años se reporta una eficacia del 75%. Siempre hay una reducción de eficacia, pero no significa que haya un mayor problema de tolerancia o adversa”, comentó el médico.