Tití Fernández y su abrazo con Gallardo: “Me va a quedar para toda la vida”

Vestuarista por excelencia de Víctor Hugo Morales en Continental, Tití Fernández y Alejandro Apo comparten una entrevista en la tarde de Radio Nacional.

Durante varios años, Tití y Apo comandaban la primera parte de la transmisión deportiva, mientras aguardaban la llegada del relator uruguayo. Allí, conducían con un gran ida y vuelta, anticipando los detalles del partido que se iba a disputar. Pero fuera de la transmisión, los periodistas no se hablaban, estaban distanciados.

Hoy, con otro vínculo, recuerdan aquellas transmisiones y Tití afirma: “El trabajo es el trabajo. (Román) Riquelme y (Martín) Palermo no se podían ver, pero cuando salían a la cancha eran uno solo; las cosas se hacen en equipo”.

En otro tramo de la entrevista, Fernández habló sobre su trayectoria y no dudó en elegir el momento más importante de su carrera profesional: su emotivo abrazo con Marcelo Gallardo.

“Siempre tuvimos una linda relación, muy respetuosa y muy afectuosa. Cuando vuelvo después de lo de Sole (su hija), mi primer partido era Estudiantes-River en La Plata, y Gallardo debutaba como entrenador en River. Voy al vestuario a buscar información y Gallardo se entera que estoy ahí. Entonces sale, me quedó para siempre lo que me dijo: ‘Yo estoy a punto de empezar un desafío, pero cualquier cosa que me pueda pasar a mí no es nada al lado de lo que te pasó a vos'”, recuerda.

Meses después, la noche en que River se consagró campeón de la Copa Sudamericana, Tití estaba en la transmisión de Fútbol Para Todos y lo fue a buscar al “Muñeco”. “Yo sabía de la enfermedad de la madre, sabía cómo se iba deteriorando y supe cuando llegó su fallecimiento, días antes de la final de la Sudamericana. Gallardo era la noticia, y yo lo voy a busacr. Yo no voy a revolver la herida, no me gusta hacer llorar a la gente. Él no quería hablar, pero acababa de ganar una Copa Sudamericana. Me respondió un par de preguntas y se quiebra, y te parte en 25 pedazos. Fue los más importante que me pasó profesionalmente, me va a quedar para toda la vida”, relata.

En una extensa entrevista, el periodista revela su costado como futbolista y recuerda algunas grandes anécdotas de su trayectoria -entre ellas, una cena con Hugo Santilli, ex presidente de River, y un narcotraficante colombiano-.