Tiraron a la basura material bibliográfico de Seguir Educando en Yerba Buena

Indignante. Así calificó el dirigente radical Ariel García el hecho de que encontraron en la basura de la Dirección de Educación Municipal de Yerba Buena, material bibliográfico, educativo y didáctico que pertenecen al programa Seguir Educando. “Por parte del Municipio hay silencio de radio. La característica de este Intendente (Mariano Campero), cuando no tiene nada para decir, cuando la verdad es elocuente, optan por el silencio. Confirma la irresponsabilidad de no cuidar estos elementos educativos para los más pequeños. Desde el Ministerio de Educación de la Provincia y de la Nación se pusieron en contacto conmigo para garantizar que todos los dispositivos y los elementos puedan llegar para los chicos en Yerba Buena. Inclusive, como esto podría suceder en otros lados, que tomen todos los recaudos necesarios para garantizar que los cuadernillos o netbooks no terminen en la basura. Está claro y es evidente que en el Municipio de Yerba Buena hay poco interés para garantizar la educación de los chicos”, se quejó el exlegislador.

