“Tiene que ser el Estado quien garantice la accesibilidad tecnológica”

La decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, Gisela Spasiuk, reflexionó sobre el impacto de la pandemia a nivel educativo y resaltó: “Hemos sido capaces de reaccionar adecuándonos a esta situación contingente y dar una respuesta para la continuidad pedagógica”. No obstante, señaló en Buen día la no se llega a todos y manifestó la necesidad de repensar la accesibilidad tecnológica. En ese sentido, expresó que tiene que ser el Estado quien tienda a garantizar el acceso para que las desigualdades no sigan reproduciéndose.

