Tiene 63 años y es furor por sus videos en la red social TikTok

La salteña Tita Zacharías, o abuela Tita como la conocen en la plataforma de microvideos TikTok, se hizo viral a partir de sus contenidos y expresó: “En los videos de 15 segundos hay comedia, lip sing y baile, yo ensayo y hasta que no me salen perfectos no los grabó”. En diálogo con Mil gracias, explicó cómo comenzó a utilizar la red social de la generación Z y afirmó: “Para mí es como una terapia”. En tanto, consultada por su edad, dijo que tiene 63 años y manifestó: “Se es vieja cuando se quiere ser vieja, nunca antes”.