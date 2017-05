Thiago Levati ganó por partida doble en Mini

El niño calafateño ganó en las dos carreras en el kartódromo de Zárate, Buenos Aires, comenzando de gran manera su participación de este año. El 10 de septiembre se presentará nuevamente, esta vez en el kartódromo mendocino de San Martín.

En la jornada sabatina, se desarrolló la primera fecha del certamen, en la que el piloto de El Calafate, obtuvo el 3° mejor registro de su divisional durante la clasifica. Luego, en la Pre Final, luchó por los primeros puestos hasta que un despiste lo relegó en la etapa. El clasificador final, lo ubicó en la cuarta colocación en esta prueba que se determinó por suma de tiempos debido a una detención con bandera roja. Pero la competencia decisiva de este primer acto, le dio a Thiago la oportunidad de completar su actuación de la mejor manera. Desde la largada de la carrera, aspiró a dominar al frente, y con el avance de las vueltas, fue insistente sobre sus adversarios. A poco del cierre, logró capturar la punta, la cual defendió hasta asegurarse el triunfo.

“El fin de semana empezó muy bien para nosotros. Clasificamos terceros y desde ahí largamos la Pre Final. Cuando quedé segundo se me tiraron a pasar y me defendí. En la siguiente curva nos tocamos. Por la suma de tiempos, quedé cuarto. Largué desde el cuarto puesto la final. Quedé tercero en la largada, y después fui para quedar primero. En la última vuelta pensé que se iba a tirar por adentro pero no llegó. Estoy muy contento con estos resultados y espero que mañana podamos seguir así”, decía Thiago luego de completar la primera fecha del certamen nacional.