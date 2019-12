Uno de los puntos para definir rápidamente por la nueva dirigencia de Boca es el casi de Carlos Tevez quien finaliza su contrato el 31 de diciembre. Si bien todavía no hay nada confirmado, “Carlitos” confirmó que ya tuvo contactos con Riquelme:

“Hablé antes de las elecciones con Román y quedamos en que íbamos a seguir hablando. Ojalá siga en Boca y si no es en Boca, tengo más ganas de colgar que de irme afuera, porque en Argentina no voy a jugar en otro club que no sea este”.