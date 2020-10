Tete Romero: “también conocemos al peronismo por la boca de sus enemigos”

“El nacimiento del peronismo no es el 17 sino consecuencia de todo el proceso de octubre del ’45. El 17 surgió el líder y el sujeto social del peronismo“, analizó el docente, escritor y ex ministro de Educación de la provincia, Francisco Tete Romero, en charla con el programa Na’aqtaxanaxaq, de Radio Nacional Resistencia. “Por entonces Perón no era solo el secretario de Trabajo y Previsión Social, ya era el vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra. Los sectores reaccionarios planteaban que había que quitarle poder o aún matarlo porque era un serio candidato. Y también los trabajadores veían en él la posibilidad que antes no tenían en la defensa de sus derechos“, repasó.

“El peronismo es el mayor movimiento de masas de América Latina y produjo un escándalo en sectores que había naturalizado la desigualdad. Antes de Perón nadie discutía la más justa distribución de la riqueza“, afirmó. Recordó que el peronismo planteó tres etapas: la nacionalización de la banca, la de los servicios públicos y una fuerte política de distribución y justicia social. “Decían que Perón envalentonaba a la chusma. Y es por la boca de sus enemigos que también conocemos al peronismo“, dijo.

Romero sostuvo que el peronismo no definió en dos planes quinquenales pasar del país agroexportador al país industrial, al pleno empleo sino que hubo muchas otras acciones que lo determinaron. “En el ’47 se declara la independencia económica porque no teníamos deudas; en el ’49 la gratuidad de los estudios universitarios. Por eso los opositores hicieron, al decir de sus propias palabras, la revolución libertadora para que el hijo del barrendero muriese barrendero“, reflexionó.

También indicó que casi todo el arco político ha sido cooptado para estar en contra de cualquier movimiento popular en américa latina. “El perfil del antiperonista es el de quien no puede ver al pueblo en la calle, alguien educado en la discriminacion racial y social. Hay un odio hacia Perón, Evita y a Cristina. Están profundamente colonizados y ven como propios los valores de los enemigos de la Nación“, sostuvo.