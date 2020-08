Testimonio: La vida en Río Chico, por Julio Rayel

Radio Nacional Esquel llega con la radio a parajes rurales que no tienen otros medios de comunicación. Cuando las condiciones lo permiten las largas distancias son recorridas a la inversa, y la Radio llega a los lugares donde es escuchada para darles voz a los oyentes y que se escuche en la ciudad, la vida en la meseta patagónica.

A su más de 70 años recorre una gran parte de su campo a pie. Prudencio Pablo Rayel vive en el paraje Río Chico y aunque la geografía del lugar no le permite trasladarse fácilmente, continúa “como siempre, tranqui nomás”, cuidando de sus 200 ovejas y gran cantidad de gallinas. Vive en la sencillez de la estepa y asegura que no le falta nada, salvo la leña que la compra cuando puede: “No sé cortar leña, tengo miedo de quedar aplastado debajo de un árbol”, asegura aunque la madera que tiene no le sirve para calentarse. Toma medicamentos para la presión arterial, que le trae un pariente y se lleva bien con todos los vecinos: “Es como tiene que ser, para qué generar otra cosa”, explica.

Tanto la luz como el agua la obtiene de sendas placas de energía eólica que las instalaron hace unos tres años y contó que su único contacto con el mundo es a través de Radio Nacional Esquel.