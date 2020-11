Testimonio acerca del cáncer de mama y la falta de su concientización

En El peor día de la semana, Danila Saiegh nos acercó el testimonio de Dona Moscatelli a quien le diagnosticaron cáncer de mama a los 31 años.

DESCARGAR

En nuestro país 1 de cada 8 mujeres tiene esta enfermedad, números que realmente son preocupantes y piden que haya una mayor divulgación y concientización del tema en cuestión. Se abordaron muchísimas cuestiones, como luego de la mastectomía la decisión es de la paciente a la hora de colocarse o no las prótesis. Dona tomó la decisión por sí, pero entiende y avala al movimiento “Las Uniteta”, ya que “el hecho de pasar por una reconstrucción es doloroso, es pasar por otras cirugías, no es nada simple, es bastante complicado”, nos explicaba Dona. Además operan los estereotipos de género y todo lo que conlleva ya de por sí tener cáncer de mama, “tener pelo largo, no tener una teta, tener las dos, una mas grande una más chica, ninguna de las anteriores te hace ser más o menos mujer, la fortaleza de tus decisiones es lo que te hace ser mujer”.

También nos contó como últimamente se estuvieron diseñando prendas de ropa adaptadas a las mujeres que toman la decisión de no colocarse la prótesis luego de la operación con la idea que también las grandes marcas despierten ante esto y puedan ser más inclusivas con respecto a las mujeres que padecieron cáncer de mama

Después de los 40-45 años los estudios son mucho más específicos, es muy importante el autodiagnóstico, ya que a veces se pueden percibir pequeños bultos. Al no saberse las causas del cáncer, los hábitos, las hormonas que le damos a nuestro cuerpo, la alimentación y además de los tratamientos, una mejor alimentación y otra adaptación a la enfermedad ayuda a traspasar el proceso de una manera más llevadera.

El peor día de la semana con Verónica Castañares, domingos de 10 a 12h

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937