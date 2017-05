Teresita Cavero recibió homenaje del Gobierno de La Rioja

En un acto realizado el jueves 18 y que contó con la presencia de las máximas autoridades de la provincia en el Espacio 1173 de calle Yrigoyen, la profesora Teresita Cavero, de origen Chileciteño, recibió un enorme gesto de cariño expresando que nunca pensó en tener un homenaje como el recibido de parte de las máximas autoridades de la provincia, que le ofreció un recuerdo imborrable.

La profesora recordó su paso por la gestión en la otrora Secretaría de Cultura y Educación con una cosmovisión del mundo muy diferente y tan distinto de hoy donde los alumnos están inundados con la tecnología.

Mas Información:

Sobre Teresa Cavero: La Profesora Teresa Lucrecia Cavero Tagle nació en Chilecito, La Rioja, el 7 de julio de 1922. Hija de Don Alberto Cavero Leal, español naturalizado argentino, y de doña Victoria Ramona Tagle, Maestra Normal recibida en la Escuela Normal de Chilecito, quien ejerció su profesión en la Escuela Provincial Nicolás Dávila de Chilecito. Teresita es la segunda hija de un matrimonio con 4 niños: Fabiola Libertad, Teresita Lucrecia, Alberto Gregorio y María Luisa. Hizo sus estudios primarios en la Escuela Nicolás Dávila hasta tercer grado y luego, hasta recibirse de maestra, en la Escuela Normal de Chilecito”.

Se recibió de Maestra Normal en 1939 y en 1940 fue a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose como Profesora de Enseñanza Secundaria Normal Especial y Superior en Filosofía, lo que ocurrió en julio de 1945. Ejerció su profesión en la Escuela Normal de Chilecito, en el Profesorado de Ciencias Biológicas y en el Profesorado de Ciencias Económicas dependientes del Ministerio de Educación de la provincia en tiempos del gobernador Bilmezis. Cuando posteriormente se crea la UNLAR, dichos profesorados pasan a depender de esa Casa de Altos Estudios y actualmente integran la UNDEC, como Licenciaturas. También se desempeñó en el Profesorado para la Enseñanza Primaria del Ministerio de Educación de la Nación desde 1970”.

“Ejerció otros cargos en la provincia. Fue Directora del Menor y la Familia, que dependía en ese tiempo de la Secretaría de Acción Social, siendo una activa colaboradora en el diseño y ejecución de un proyecto sobre las llamadas “CASAS HOGARES” que todavía existen. En el año 1973 se desempeñó como Secretaria de Estado de Promoción de la Comunidad siendo Ministro el Dr. Carbona. En ese cargo, realizó un gran movimiento relativo a las Cooperativas de Trabajo en distintos puntos de la provincia”.

“En 1985 durante el gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem, se desempeña como Secretaria de Estado de Cultura y Educación, desarrollando una amplia labor en el ámbito educativo. Habiendo creado 89 Instituciones Educativas en toda la provincia, las que se referían a establecimientos de Enseñanza Secundaria: Bachilleratos para Adultos, Profesorado de Nivel Inicial; Profesorados para Enseñanza Primaria con distintas orientaciones, Rural, Zonas de Frontera, Educación Urbana; Profesorados de Nivel Superior: Ciencias Sociales; Matemática, Física y Química; Historia; Letras; Ciencias Jurídicas e Idiomas, Inglés, Portugués y Francés”.

“Estos profesorados se ubicaron en las cabeceras de absolutamente todos los departamentos de la provincia y en ciudades importantes. Además se crearon en poblaciones más pequeñas los llamados Centros de Animación Socio Cultural, Centros que la profesora conoció en España y viendo la utilidad e inserción de los mismos, solicitó autorización para la creación en La Rioja, con el mismo nombre que en el país de origen, a través de la Embajada de España en la Argentina, siendo los únicos en nuestro país”.

“Como su nombre lo indica, en ellos se impartían conocimientos de Música, Labores, Manualidades, Aritmética Elemental, entre otras áreas, para todos aquellos habitantes de esas poblaciones que, no habiendo recibido instrucción primaria completa, deseaban sin embargo aprender o ejercer alguna inquietud que los animaba, dando a esa población que no tiene otra salida, un incentivo que los animara a desarrollar capacidades que de otra manera no podrían hacerlo por la ausencia de una preparación escolástica”.

“Cumple su labor hasta el mes de diciembre de 1989, año en que su hermano Gregorio Alberto fallece el 15 de noviembre en el cargo de gobernador. A partir de la tarea desplegada por la Secretaría de Estado de Cultura y Educación en la persona de la Profesora Cavero, la misma pasa a ser Ministerio de Educación en consecuencia de la jerarquización de la cartera.

“Actualmente se encuentra gozando de su merecida jubilación, reside en la ciudad de Chilecito, dedicándose a las actividades rurales en Anguinán y colaborando activamente en distintas organizaciones religiosas. Gran parte de su tiempo también lo dedica a la lectura, actividad que toda su vida atrapó sus delicias. Así también continúa como activa militante política, actividad que despliega desde el año 1946, cuando ya en los albores de su juventud se destacó en la pronunciación de un discurso de profundo contenido ético, filosófico, político y social”. (Fuente: http://www.diariochilecito.com.ar/articulo/16363.html)