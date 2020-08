Teresa Parodi: “Ser maestra en Misiones cambió mi vida y mi canción”

En una nueva emisión de la Entrevista Federal de la que participaron periodistas de distintas emisoras de la Radio Pública de todo el país hablamos con Teresa Parodi.

Teresa Parodi es una cantautora argentina de folclore. Es también una de las voces folclóricas más representativas de la Argentina en las últimas décadas, ganadora en 1999 del Camín de Oro a la trayectoria, en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín.

A los 9 años de edad comienza a tomar clases de canto y guitarra. Luego de presentarse en varios escenarios, en 1979 ―a los 31 años― integraría el quinteto del maestro Astor Piazzolla como cantante invitada, realizando varias giras por el interior de Argentina.

En el año 2000 fue invitada por Mercedes Sosa para participar de una gira por Israel junto a Víctor Heredia, León Gieco, Julia Zenko y Alejandro Lerner. El 7 de julio de 2006 Teresa Parodi fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por su trayectoria nacional e internacional como folclorista.

El 25 de agosto de 2011 la cantautora correntina fue distinguida con el premio Nacional de las Artes 2011 por su canción «Aún caminan conmigo», perteneciente a su disco Autobiografía grabado en el 2007 con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, dirigida por Popi Spatocco (pianista de Mercedes Sosa).

Fue nombrada el 7 de mayo de 2014 Ministra de Cultura de la Nación, hasta ese momento se desempeñaba como directora del museo del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex Escuela de Mecánica de la Armada).

Desde LU 23 Radio Lago Argentino Mariana Saracena felicitó a la artista por las nominaciones a los Premios Gardel. “Estoy haciendo muchas cosas por streaming, tuve experiencias muy hermosas. Todavía no convoqué al público en general pero sí lo haré para estar en contacto y poder presentar las últimas canciones”.

Teresa Parodi recordó que fue maestra en Misiones tras la consulta de Basilio Gómez de LRA 19 Puerto Iguazu.

“Soy un cantora que refleja la realidad de una Argentina, me gusta contar historias. Soy una trabajadora que cree que para escribir canciones hay que prepararse mucho. Siempre quiero seguir trabajando y estudiando, eso nunca termina”, expresó luego de la pregunta de José Gómez desde LT12 Radio Gral. Madariaga-

Iván Jurado de LRA 16 RN La Quiaca le preguntó a Teresa Parodi sobre la importancia de la cultura para un país. “Por suerte nuestro país volvió a tener una ministerio de Cultura, de Trabajo, de Ciencia y Tecnología y de Salud. Hay un panorama muy distinto en América Latina. Hay mucha desigualdad y la humanidad debe corregir eso”.

El recuerdo de Julián Zini “Este año pude volver al Festival Nacional de Chamamé, fue un momento maravilloso. Siempre vamos a recordar a Julián Zini. Nos deja una huella para siempre”, recordó la cantante tras la pregunta de Patricia Leguiza de LRA 26 Resistencia

“Canté por toda la Argentina, conozco todos los rincones, quiero mucho a la provincia de Entre Ríos”, expresó la cantante después de la pregunta desde LRA 42 RN Gualeguaychú; y ante el planteo de su mirada sobre las protestas anti cuarentena sostuvo: “la marcha de ayer me dio pena y miedo. Había mucha gente que no sabía porque estaba. En otros países del mundo hubo marchas parecidas. Es una locura colectiva, hay que reflexionar mucho. Ayer pusimos todo en riesgo. Gracias al aislamiento no colapsó todo”.

Desde LRA 58 RN Río Mayo Sandra Ferreira le preguntó a la artista sobre su paso como ministra de Cultura durante parte del Gobierno de Cristina Kirchner.

“Fue un honor para mi ser Ministra de Cultura, fue una tarea hermosa. Por suerte ahora está al frente alguien que quiero como Tristán Bauer. Es muy importante el rol de la mujer. Hay muchas mujeres trabajando donde tieneen que estar para desarrollar este país que nos merecemos”

“Los cuatro años del Gobierno de Macri me refugié en la música” , contó la cantante luego de la pregunta de Margarita Manquillán de LRA 54 RN Ingeniero Jacobacci y de Sergio Cuartucci de LRA 30 RN Bariloche.

“Siempre seguimos dando una batalla cultural”, destacó la cantante tras la consulta de Javier Costarelli de LV 8 Radio Libertador.

Por último Teresa Parodi recordó a Néstor Kirchner. “Siempre me recibía con los brazos abiertos, estaba dispuesto a escucharnos”.