Tensión política y violencia en Bajada del Agrio

En un contexto de tensión política que se viene desarrollando en la localidad de Bajada del Agrio desde hace ya un tiempo importante en el marco de insultos, malos tratos, amenazas y la denuncia hecha por la concejal, Vanesa Vinez, denuncia penal contra “Ricardo Fabian Concha Esparza, ex intendente de la localidad de Bajada del Agrio, por los delitos de perturbación al ejercicio de funciones públicas, usurpación de autoridad, títulos u honores y vejaciones en un contexto de violencia de género”. Denuncia que, según la fiscal de Zapala, la Dra. Juárez no reúne pruebas suficientes para continuar con la causa. Mas el pedido, de informe de los dineros públicos y gastos del ejecutivo municipal que no han sido compartidos con los vecinos de la localidad, por parte de los concejales, continuo con agresiones físicas hacia la concejal Vanesa Vinez, un contexto que ya preanunciaba que se iba a dar este marco de violencia…

Así lo relato, al “Regreso Informativo de la tarde”, Víctor Riquember, hermano de la concejal…