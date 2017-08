Tenis:Back to Future IV

Esta nueva versión no es cinematográfica. No estará Marty McFly. Tampoco el Doc Brown. Los que vinieron del pasado, vaya a saber si lo hicieron en el De Lorean, para romperla en el futuro son Roger Federer y Rafael Nadal. Algo asi como el Boca-River del tenis.

Ellos se disputarán el número uno del mundo que supieron ganarse años atrás. Federer finalizó como líder una temporada por última vez en 2009 y el español terminó el año arriba de todos en el 2013

Ahora, sin Novak Djokovic y Stan Wawrinka fuera del circuito hasta el 2018 y con Andy Murray tocado de la cadera, el mejor del mundo se definirá entre estos dos fenómenos de la historia del tenis.

En este puñado de semanas, que podrían resultar definitivas, hay un importante puñado de puntos en juego y para ellos Roger y Rafa nada que defender. Dos Master 1000 (Canadá, donde en principio el suizo no iba a jugar, y Cincinatti) y el US Open, el ultimo Grand Slam de la temporada. Nueva York estará en ebullición tenística esas dos semanas.

Vamos a tener un cierre de año verdaderamente entretenido. Te lo vas a perder?