Tenis de Mesa:Tomás va por el sueño del pibe

Flaco, alto, sonriente. El es Tomás Jofre. Vino al piso de “Pasión Nacional” en la Folclórica.

Es integrante del equipo juvenil argentino de tenis de mesa que viene de jugar en Mundial Sudáfrica.

“Decirle ping pong al tenis de mesa no está bien, aunque entiendo que los chicos lo hacen” dice Tomás.

Del Mundial dice que “había equipos muy difícil, lógico. Francia, España o Alemania por el lado europeo, mientras que por Asia estaban China y Japón, ni más ni menos”, explica Jofre.

“La diferencia es que ellos y nosotros es que tienen una competicion que nosotros no tenemos, ni estamos cerca de lograrlo. Ellos son profesionales” cuenta este rosarino, fana de Central que a los 19 años estudia periodismo.

En cuanto al entrenamiento, Tomás, que juega al tenis de mesas desde los 11 años explica que “hacemos doble turno de mesa y una hora y media de físico, se trabaja mucha pierna, ejercicios aerobicos y pesas para fuerza”

“Porque no salen mas jugadores? Estimo que es porque los más chicos lo usan para divertirse el deporte y no para competir. Hay que trabajar mucho en la parte fìsica por la velocidad con la que viene la pelotita. Es vistoso nuestro deporte en el alto nivel”, finaliza Tomás quien en días viajará a Alemania a jugar Interclubes.