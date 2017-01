“Tenemos una ley vigente de 1980, no se adecúa a la situación actual”

La comisión que analizará la reforma del régimen penal juvenil estaría conformada por un representante del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud.

Por Radio Nacional Martín Casares, Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación sostuvo que “la ley no se modifica desde 1980 y no se adecúa a la situación actual. Queremos poner en claro estadísticas que no hoy no las tenemos. Analizamos la baja a 14 años para los delitos más graves”, remarcó.