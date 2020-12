San Martín de Tucumán empezó la Primera Nacional de la manera que no quería hacerlo (derrota 1 a 0 ante Tigre) y ahora intentará recuperarse ante Defensores Belgrano, según las palabras de Ricardo Noir. “Sabíamos que jugábamos contra un rival muy duro que tenía más partidos que nosotros, pero creo que eso no se vio en la cancha, por eso tenemos ese sabor amargo porque nos ganan el partido con una pelota parada, no nos puede pasar más. Tuvimos algunas y el arquero de ellos sacó algunas y tuvimos algunas aproximaciones. Fuimos nosotros los que manejamos la pelota. En líneas generales nos vamos conforme con lo que hizo el equipo, no con el resultado obviamente porque queríamos ganar. Tenemos que cambiar la cabeza y pensar en el rival que viene, que también va a ser duro”, señaló Noir.

