Te pedimos que te cuides, que nos cuidemos el COVID nos afecta a todos

A la comunidad, a nuestros vecinos, familiares, amigos y autoridades, desde la Asociación Sindicato de enfermería del Neuquén les pedimos que por favor respeten todas las medidas hoy necesarias para poder contener la propagación del virus Covid 19, que está causando la saturación del sistema de salud.

Hoy tenemos que decirles que no tenemos más enfermeras/os en la provincia sin y con experiencia en cuidados críticos e intensivos, pronto no habrá quien te cuide dentro de los hospitales.

Si pensaste que esto era una joda y no respetaste todas las indicaciones antes, ¡hoy te decimos no es joda!

No es joda llorar porque no te puedo cuidar como lo hacía antes, no es joda tener que sortear para saber quién será la próxima cama libre, no es joda ver caer compañeros de trabajo, no es joda ver que las medidas de prevención no son respetadas.

Te pedimos que te cuides, que nos cuidemos, porque esta enfermedad nos está afectando a todos, sin distinción de credo, raza, nacionalidad, edad y condición social.

Nuevamente desde el S.E.N. te pedimos que nos cuides ara cuidarte, no hay enfermeros en la provincia, no nos maten.

Nosotros estaremos siempre allí, todo el tiempo que precisen estaremos, en los días de esperanza y en las noches de dolor, sentirás nuestras manos cálidas, te cuidaremos, en soledad, tristeza y emoción.

Respetemos todas/os las medidas de prevención.

