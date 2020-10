Tartamudez: la importancia de escuchar el mensaje y no la forma de cómo sale

Pablo Ortiz, es referente en Paraná de padres de niños y adolescentes con disfluencia o tartamudez. En el Día Mundial de Toma de Conciencia de la Tartamudez que se conmemora cada 22 de octubre, Ortiz mencionó algunos consejos a tener presente cuando se trata con un niño o adolescente con tartamudez. No completar las frases cuando el niño está hablando, prestarle atención en el momento del habla, tener paciencia y escucharlo con atención y manifestarle que es más importante lo que está por decir, el contenido de su mensaje, y no cómo lo expresará. “Me interesa lo que va a decir, y no cómo lo decís”, explicó Ortiz.

Ortiz, contó que junto a su pareja, conformaron la Asociación de padres de hijos con disfluencia o tartamudez. Esta organización es sin fines de lucro y persigue como finalidad el unir voluntades para ayudar y difundir sobre la disfluencia. Lograr la igualdad de oportunidades y la no discriminación de quienes padecen disfluencia, para que puedan tener una vida plena y lograr su realización personal dentro de una sociedad que los acepte y respete como son.