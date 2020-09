“Tanto el gobierno provincial como el nacional han estado con los cauceteros”

A casi un mes del rebrote de casos por Covid-19 registrado en San Juan, Radio Nacional habló con Romina Rosas, la intendenta de Caucete, departamento en donde aparecieron los primeros casos autóctonos, cambiando el estatus sanitario de la provincia.

En Nota al Pie, la jefa comunal sostuvo que ningún funcionario “esperaba tener que atravesar por una situación como ésta, pero estamos haciendo todos los esfuerzos, en forma conjunta con la Provincia y con la Nación para poder afrontarla”.

Rosas mencionó que “si bien el brote en San Juan arrancó por Caucete, había cierta previsibilidad a que esto sucediera”, ya que había registros de caminos no seguros que eran usados para el traslado de mercadería y de elemento de consumo cotidiano del lugar en esta época, como por ejemplo la leña. Un material que los lugareños utilizan no sólo para calefaccionar sus hogares sino además para generar productos manufacturados.

En parte del diálogo que mantuvo con Mauricio Lucero y Bianca Piacentini, la intendenta resaltó que “en esto no hay que buscar culpables, ni el que se enfermó, ni el que no se enfermó pero visitó a alguien. No hay que buscar culpables sino comenzar a pensar cómo hacemos para entre todos seguir adelante”.

En este seguir para adelante, Rosas manifestó que “los municipios no estamos solos, hay un Gobierno provincial que acompaña, y un gobierno nacional que genera programas que nos da la posibilidad de seguir proyectandonos hacia adelante”. Al mismo tiempo amplió su posición diciendo que “nunca se nos ha abandonado a los municipios ni desde el gobierno de la provincia ni desde el gobierno nacional y ha sido una ventaja enorme” para las intendencias.

En relación a la planificación pospandemia la jefa departamental dijo que en particular Caucete tiene “dos aristas, por un lado el comercio por el otro la producción y el turismo”. Comentó además que hay obras que se reactivaron que tienen que ver con el bienestar de los cauceteros, “obras de saneamiento, con ampliación de servicio de cloacas, construcción de un barrio de casi 500 viviendas, que no es un trabajo menor y que se logra con este trabajo conjunto del que hablaba”.

DESCARGAR

Cabe mencionar, que el Ministerio de Salud Pública, informó hoy un nuevo fallecimiento por Covid-19, elevando la cifra total a 22 personas. Según dieron a conocer se trata de una mujer de 58 años, oriunda de Pocito, que estaba internada en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Asimismo y de acuerdo al último reporte, se confirmaron 5 nuevos positivos de COVID-19.

De esta manera, los números oficiales de casos por coronavirus en San Juan son los siguientes: