Taiwan: Come ha controllato la pandemia

Taiwan, il vicino paese della Cina continentale, non riconosciuto come tale dalle agenzie multilaterali, né dallo stesso governo cinese, viene preso come riferimento dovuto alle le azioni che sono state adottate allo scopo di fermare un drastico avanzamento dei casi di infezione da coronavirus tra la popolazione.

Infatti, venerdì 16 aprile, Taiwan ha raggiunto l’ obiettivo di tre giorni senza nuovi casi. Da dicembre il governo di Taipei ha chiuso i confini, ha installato una quarantena controllata e l’intera popolazione utilizza mascherina nella vita pubblica, rispetta la distanza interpersonale e le attività sono sotto controllo. La popolazione è stata anche oggetto di massicci test.

Nel frattempo, il governo di Taipei ha lanciato crediti e finanziamenti di ogni tipo per alleviare le conseguenze che il processo di isolamento sociale ha causato nell’economia locale.

RAE-Argentina al Mundo ha intervistato la giornalista Andrea Wang, di RTI Radio Taiwan International, giornalista di riferimento del team spagnolo che trasmette da quella emittente.

/// “Sono passati tre mesi dai primi casi arrivati a Taiwan, che sono stati importati. Siamo stati uno dei primi paesi colpiti perché siamo vicinissimi alla Cina continentale e per causa degli scambi quotidiani attraverso lo stretto.(NDR Stretto di Taiwan). Il governo ha immediatamente istituito un comitato di emergenza che fornisce dati precisi per tutta la cittadinanza ogni giorno alle 14.00. Finora ci sono state solo 395 persone colpite e solo 55 sono state contagiate localmente. Venerdì 16 aprile Taiwan ha addirittura raggiunto l’obiettivo di avere zero nuovi casi. Siamo molto felici.”



