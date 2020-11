Tafí Viejo puso en marcha sus colectivos que funcionan con biocombustible

El municipio de Tafí Viejo puso en marcha hoy el funcionamiento de la línea interna de Ecobuses, la cual nace con paridad de género y el uso del biocombustible, además de que será gestionado directamente por el Estado municipal de La ciudad del limón. “Conceptualmente con la movilidad urbana, con la posibilidad que tenemos para movernos dentro de la ciudad, y también innovador, ya que estamos hablando de una empresa que arranca con paridad de género, con la misma cantidad de choferes hombres y mujeres. También con combustible que no es de origen fósil, ya que es biocombustible. También es innovador desde el punto de vista de la gestión porque no se trata de una línea concesionada o de una empresa en particular, sino que se trata de una línea explotada directamente por el Estado municipal. Ahí creo que está el desafío más importante”, comentó a El Equipo Nacional Javier Noguera, intendente de Tafí Viejo.

