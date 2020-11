Tabacaleros advierten que el 84% de los minifunditas está en crisis

Tabacaleros autoconvocados protestaron esta mañana y reclamaron al gobernador Juan Manzur para por la crisis que atraviesan los minifunditas, a causa de la falta de pago de la caja verde. “Hicimos una movilización sin corte de ruta, en reclamo del pago de la caja verde. Sabemos que se presentó un plan para la Cooperativa, de $120 millones. Cooperativa tiene que tener ese dinero, y quizás disponible diez veces más, por todos los años que viene dando superávit. Tengo los balances de las asambleas para decir un estimado. Si Cooperativa no está en condiciones, porque no está ese dinero, que venda el tabaco en verde, que lo hará bien y le podrá pagar a los productores. Es una crisis muy grande y el productor no tiene para cultivar. El minifundio, que debe ser un 84%, no tiene para sus necesidades básicas. Pedimos de manera pacífica que intervenga el Gobernador y que ponga las cosas en su lugar”, comentó Guillermo Tuma, representante de los tabacaleros autoconvocados.

