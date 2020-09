Suspenden por inconducta al legislador salteño Juan Emilio Ameri

La Cámara de Diputados suspendió al legislador por Salta del Frente de Todos Juan Emilio Ameri a pedido del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien pidió conformar una comisión para determinar si debe ser expulsado del cuerpo.

DESCARGAR

Informe: Gastón Fiorda

El legislador fue registrado en una situación íntima de connotación sexual mientras se desarrollaba la sesión en la que se debatía la ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Massa reveló que habló con el presidente Alberto Fernandez, quien “compartió la decisión” que tomó de suspender al legislador salteño e informó que también consensuó la decisión “con el jefe del bloque, Máximo Kirchner, y las autoridades del bloque”.

La explicación de Ameri

“Estamos muy mal con mi pareja. Estábamos convencidos de que se me había caído Internet. Estoy muy avergonzado. En todo el interior del país es muy mala la conexión. Estábamos sesionando y se me cayó Internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace diez días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo. Estoy muy avergonzado, estoy muy mal, mi pareja está muy mal, nos afecta de manera personal y a todo nuestro entorno, mis hijas, mi vieja, mis hermanas, compañeros, compañeras. No fue hecho adrede, estaba desconectado, me volvió la conexión y no me di cuenta. No tengo nada más para decir”, expresó.