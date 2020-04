Susana Rinaldi: “Me siento muy bien y protegida por las autoridades”

Luis Valmaggia conversó con Susana Rinaldi, quien contó cómo vive esta pandemia y la medida de aislamiento dispuesta por el Gobierno para enfrentar el coronavirus.

DESCARGAR

“Me tomó como una gran sorpresa, pensando en lo que se viene, hay toda una expectativa que nos espera para poder tener como ciudadanos las cosas que no tuvimos hasta ahora para reaccionar en favor del otro y de nosotros mismos”

“Por los años que viví en el exterior no estoy acostumbrada a hacerme cargo de mi ciudadanía y por la edad que tengo no esperaba que la cultura nos devolviera las oportunidades”.

“He dejado de lado lo que tenía que cumplir en el Teatro Picadero donde estaba dando un espectáculo que me acercaba a un público que hacía mucho tiempo que no sabía nada de mi; el tiempo llegará como para hacer lo que no nos permite hacer en este momento”.

“Lastima que los argentinos no hayamos aprendido a comportarse de otra manera pero creo que lo que ocurre ahora es que nuca tuvimos la posibilidad de prevenir y lo estamos haciendo”.