Susana Crespo, madre de un chico que fue ahorcado por tres narcos al negarse a vender droga para ellos, dijo que luego de hacer la denuncia, no se acercó nadie de la Fiscalía para hablar con ella y que tampoco recibieron protección por parte de las autoridades. Además, confirmó que quienes atacaron a su hijo, son hermanos de un compañero de colegio del joven, por lo que ya no está yendo a la escuela y no sabe cómo va a solucionar ese conflicto.