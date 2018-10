Sumario administrativo: investigan intervención de encapuchados en clase

Emma Cunnietti, Coordinadora de Educación Superior de DGE se refirió a un suceso ocurrido hace algunos días en el IES del Atuel, en el que un grupo de alumnos encapuchados y con caretas que reproducían el rostro del gobernador Cornejo hicieron una intervención en horario de clases.

La funcionaria educativa dijo que hasta el momento sólo les ha llegado un video de una actividad realizada por la institución “donde habría una especie de mofa de parte de personas que llegaron al aula con caretas que hacía alusión a las máximas autoridades provinciales y nacionales. Hemos solicitado un informe que tienen que responder en 72 horas y nos darán las explicaciones del caso. Acá hay dos cuestiones que nos preocupan profundamente. Una de ellas es el ingreso de personas al aula con caretas, algo expresamente prohibido para los alumnos, porque es peligroso para los estudiantes. Puedo llegar sin dar a conocer mi identidad y hacer lo que quiero. Eso es claramente una irregularidad –señaló Cunnietti. Y la otra es la mofa a la autoridad y más allá de eso la ofensa a terceros. Cualquier burla puede ofender no solamente a al Presidente o al Gobernador, a quienes no les va a molestar, porque no lo vivencian y no les molesta en lo personal, pero sí lo hace con terceros y esto es lo que nos preocupa. Esperamos que la institución lo pueda resolver, que no piense que una institución donde se forman docentes, están haciendo mofas constantes a un determinado grupo, está mostrando una forma de discriminación y exclusión realmente grave, por lo que esperamos que lo puedan resolver”.

Cunnietti señaló que hay conservar y cuidar los intereses del conjunto por sobre cualquier postura ideológica y que las instituciones educativas no pueden permitir la ofensa a terceros “y si la institución no lo puede hacer, se tiene que replantear su objetivo”.