Sugieren controlar sistemas de calefacción, para evitar intoxicaciones

El Subcomisario Claudio Esquivel, Jefe de Bomberos Delegación San Rafael, dijo en diálogo con LV4, que a partir de las bajas temperaturas típicas de la temporada, la gente busca como calefaccionarse y en algunos casos se desconocen o no se tiene en cuenta ciertos riesgos potenciales.

“Muchas veces la gente se calefacciona con elementos no idóneos para tal caso. Hemos podido ver, en algunas oportunidades se encuentra gente calefaccionándose con el horno de la cocina o con las hornallas e incluso con braseros, en lugares donde la corriente de aire es nula. Eso genera este gas venenoso que es el monóxido de carbono, muy difícil de detectar, ya que no irrita los ojos, no tiene feo olor, no se puede ver y que nos hace muy vulnerables, sobre todo cuando dormimos”.

En relación a la familia que ayer se intoxicó en Cuadro Benegas, el Subcomisario Esquivel aclaró que en la asistencia no hubo participación de personal e Bomberos, no obstante sugirió ser muy cuidadosos y hacer revisar los equipos de calefacción

“Si vemos que la llama pierde ese color azul intenso, puede estar generando monóxido de carbono y podemos tener perjuicios con ese gas”.

Respecto de sus intervenciones en los últimos días, mencionó que fundamentalmente han debido actuar por incendios de malezas, situaciones “que muchas veces se les va de las manos y ponemos en riesgo nuestra propiedades y las de terceros”.

Finalmente el Subcomisario Esquivel saludó a los bomberos voluntarios en su día. Destacó de ellos el esfuerzo, cada vez que se necesita de su apoyo en situaciones de riesgo.