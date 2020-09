Streaming y documental para celebrar los 15 años de los Fundamentalistas

Este sábado 26 de septiembre Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado celebrarán sus 15 años con “Desde Los Satélites”, un concierto vía streaming en un contexto marcado por la pandemia de COVID 19.

La banda que acompaña a Carlos “El Indio” Solari, estrenará también “Con los Puños en Alto”, un documental con material inédito y entrevistas a todos los integrantes del grupo “incluyendo El Indio”. Así lo afirmó en comunicación con el programa Zona de Deconstrucción, Gaspar Benegas, guitarrista de los Fundamentalistas, quien agregó “que el Indio no va a estar no por que no quiera, sino por que no puede” haciendo referencia a su enfermedad y a las medidas de cuidado por la pandemia.

Sobre el show, Banegas informó que interpretarán alrededor de 40 canciones, al tiempo que destacó que prepararon “algo novedoso que no vi que se haya hecho en ningún streaming de Argentina por lo pronto”.

Asimismo se refirió a lo que será la participación “virtual” de los fanáticos en el recital a partir de sus interpretaciones de “Jijiji” en lo que será una versión distinta del “pogo mas grande del mundo”: “Está buenísimo, armamos el coro con los audios que pudimos y vamos a armar un video”, contó el guitarrista.

Por otro lado comentó que un porcentaje de lo recaudado será destinado a La Garganta Poderosa para colaborar así con los mas afectados por la pandemia de COVID 19.

